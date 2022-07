„Seven Deadly Sins” to jedna z animacji, na zdobyciu których najbardziej zależało Netfliksowi. Na platformie obecnie są dostępne 3. sezony oraz pełnometrażowy film „The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky”. Serial toczy się w fantastycznym królestwie Liones. Prawowity król został obalony przez grupę wojowników zwaną Holy Knights. Niegdyś szlachetni rycerze rozpoczynają rządy terroru i opresji. Trzecia księżniczka Liones, Elizabeth postanawia odnaleźć grupę zdyskredytowanych byłych członków Holy Knights, którzy od lat działają pod nazwą Seven Deadly Sins. Od powodzenia jej misji zależy przyszłość wszystkich mieszkańców Liones.



Średnia ocena: 7,9