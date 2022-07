Ten "Ostatni Jedi" jednak jest całkiem spoko. Fani zaczynają dostrzegać zalety filmu

Kiedy "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" weszły na ekrany kin, podniósł się większy ryk niż przy okazji prequeli. Co stojący za kamerą filmu Rian Johnson takiego zrobił? Odszedł od utartej mitologii Star Warsów tak daleko i w taki sposób, że ortodoksyjni fani, nie mogli mu tego wybaczyć. Cały hejt, z jakim mieliśmy do tej pory do czynienia, powoli jednak przestaje ich oślepiać.



Po pięciu latach od premiery "Gwiezdnych wojen: Ostatniego Jedi" coś się zaczyna zmieniać w podejściu fanów do filmu Riana Johnsona. Ok, odejścia od mitologii Star Warsów jeszcze nie są w stanie wybaczyć. Ale już potrafią dostrzec jakieś plusy, zjechanej wcześniej z góry na dół produkcji. Chodzi tylko i wyłącznie o grę aktorską, ale to i tak jest już duży krok w stronę odkupienia filmu w oczach zagorzałych miłośników serii.