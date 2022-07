Fani fantastyki nie mogą narzekać na liczbę głośnych produkcji z tego gatunku, które ostatnio trafiły lub zmierzają na VOD i do kin. Na horyzoncie widnieją już "Ród Smoka" i "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", a na dużym ekranie obejrzymy "Dungeons and Dragons: Złodziejski honor". Do pojedynku o uwagę wielbicieli fantasy dosyć niespodziewanie dołączył też Disney+. Serwis pracuje bowiem nad aktorskim serialem "Eragon".



Jeżeli ten tytuł nic wam nie mówi, to znaczy, że raczej nie dorastaliście na początku XXI wieku. Powieść Christophera Paoliniego była wtedy absolutnym bestsellerem i najpopularniejszym tytułem z segmentu młodzieżowego fantasy. Na popularność serii zasadniczo wpłynął też fakt, że Amerykanin zaczął pisać pierwszy tom w wieku zaledwie 15 lat. Media szybko okrzyknęły go więc młodocianym geniuszem, co miało niewiele wspólnego z prawdą. Wraz z upływem lat na twórczość Paoliniego zaczęto zresztą patrzeć z coraz większym dystansem, wskazując na oczywiste "zapożyczenia" w jego historii z takich tytułów jak "Gwiezdne wojny", "Władca Pierścieni" i "Harry Potter".