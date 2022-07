Która opcja jest poprawna: "w Ukrainie"/"do Ukrainy" czy może "na Ukrainie"/"na Ukrainę"? Ta językoznawcza zagwozdka spędza Polakom sen z powiek już od dawna. To zresztą poniekąd kolejna odsłona walki tradycji z nowoczesnością, która w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą wezbrała na sile. Po licznych pytaniach i wnioskach, jakie w ostatnim czasie do niej spłynęły, Rada Języka Polskiego zdecydowała się wydać specjalne oświadczenie w tej sprawie.



Czy to oznacza, że nadszedł koniec sporów o "na" czy "w" Ukrainie? Jeszcze nie czas odetchnąć z ulgą. W swoim oświadczeniu Rada Języka Polskiego wskazuje, z której jej zdaniem formy powinniśmy korzystać. Nie jest to jednak jednoznaczne stanowisko, bo chociaż opowiada się za jedną składnią, to nie neguje drugiej, która wynika z naszej tradycji i przyzwyczajeń.