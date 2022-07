Powyższe kwoty dotyczą wynagrodzenia za jeden odcinek serialu i trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że robi ono wrażenie. Według informatorów portalu Variety rośnie znacząco rośnie jednak rozstrzał między największymi gwiazdami a zwykłymi aktorami serialowymi. O ile obecnie nieco częściej trafiają się tacy, którzy potrafią zarobić milion za odcinek (ta kwota to wciąż rzadko przekraczana bariera, przeznaczona dla największych nazwisk i talentów), o tyle większość z tak zwanego "drugiego poziomu" popularności nie cieszy się wcale imponującymi kwotami. Pod tym względem jest zresztą dużo gorzej, niż miało to miejsce kilka lat temu u szczytu boomu streamingu.



To efekt analiz budżetów i chęci ograniczenia wydatków przez Netfliksa czy Warner Bros. Discovery. Platformy VOD wolą przeznaczyć lwią część pieniędzy na gwiazdę tytułu, co odbija się zarobkach pozostałych członków obsady. Obecnie najwyższy zakres wynagrodzeń telewizyjnych ustabilizował się na poziomie od 750 tys. do 1 miliona dolarów za odcinek dla topowych artystów. Następny poziom waha się od 600 do 800 tys. USD. Sporą ciekawostką jest tylko, że najlepiej swoim gwiazdom płaciło... Apple. Aż osiem z powyższych nazwisk brało udział w serialach Apple TV+, za to jedynie trójka aktorów grała w hicie Netfliksa. Czołowe nazwiska Hollywood póki co nie mają więc powodów do zmartwień, bo desperacko potrzebujące hitów serwisy czy duże franczyzy gwarantują im niespotykane na świecie wynagrodzenia. Pytanie brzmi - jak długo Hollywood będzie mogło żyć ponad stan, jeśli w świat uderzy recesja?



*Tekst pierwotnie ukazał się 21 lipca.



