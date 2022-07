Superbohaterski spin-off serialu "Rick i Morty" dostępny w całości za darmo na YouTubie

Wszystkie dziesięć epizodów spin-offa pojawiło się w ten weekend na oficjalnym kanale Adult Swim na YouTubie. Dla niektórych widzów może to być dosyć zaskakująca decyzja, bo przecież mowa o produkcji należącej do tego samego uniwersum, co największy animowany hit ostatniej dekady. To gruncie rzeczy sidequel, który tłumaczy, co wydarzyło się w trakcie przygody Obrońców wspomnianej w "Vindicators 3: The Return of Worldender". Dowiadujemy się z niego, m.in. czemu Rick i Morty nie zostali zaproszeni do udziału w tamtych wydarzeniach. Dlaczego więc "The Vindicators 2" nie trafił np. na HBO Max?