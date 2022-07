Ordo Iuris nie chce zaostrzenia przepisu o obrazie uczuć religijnych. Powód jest śmieszny

W teorii chodzi o to, aby rzecz tak istotna jak przekonania religijne nie była wyszydzania i aby każdy, bez względu na to, jaką religię wyznaje, nie czuł się szykanowany czy prześladowany. Brzmi pięknie, ale w praktyce przepis jest wyjątkowo przestarzały. Po pierwsze dlatego, że stoi w sprzeczności z inną bardzo istotną w demokracji wartością, czyli wolnością słowa. Po drugie "uczucia religijne" to pojęcie bardzo nieostre i tak sformułowane prawo łatwo może prowadzić na przykład do kneblowania ust ludziom tworzącym sztukę, którzy w imię sztuki chcą mieć prawo do podnoszenia kwestii religijnych.