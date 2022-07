Filmy prezentowane na Nowych Horyzontach udowadniają, że kino to żywy organizm, który reaguje na to, co dzieje się wokół niego. "Klondike" nie jest więc może wyjątkiem w programie imprezy, ale za to jej interesującym elementem już zdecydowanie. To opowieść osadzona w Donbasie w 2014 roku. Podążając śladem pary spodziewającej się dziecka, zobaczymy, jak wyglądał początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Produkcja ta pozwoli wam nie tylko lepiej zrozumieć, co aktualnie dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale też otworzy oczy na koszmar, w jakim ofiary agresji Putina żyją już od wielu lat.