Jesienią ubiegłego roku prof. Marcin Matczak wywołał pełną emocji dyskusję za sprawą udzielonego przez siebie wywiadu. W dużym skrócie: chodziło o to, że aby osiągnąć sukces, trzeba pracować więcej, czyli nawet słynne 16 godzin na dobę. Zasugerował też między innymi, że młodzi ludzie o lewicowych poglądach nie są gotowi przeznaczyć tak dużej części dnia na pracę.



Wypowiedź komentowali internauci, politycy, dziennikarze czy specjaliści, którzy nie byli zbyt skorzy, by przyznać prawnikowi rację. Ci ostatni zwracali uwagę, że czasy się zmieniły - współcześnie długość pracy niekoniecznie przekłada się na wymierne wyniki, a na świecie coraz częściej dąży się do jej skracania. Ponadto 16 godzin zasuwania nie wystarczy, by wreszcie zapewnić stanowisko szefa czy dyrektora; spore znaczenie ma też geografia i pozycja, z jakiej startujemy.



Abstrahując jednak od tamtej przemielonej już przez Internet konstatacji, pochylmy się nad najnowszym wpisem prof. Matczaka, w którym wraca on do tematu, zaczepia oponentów i popisuje się ironią. Rzecz w tym, że ten najnowszy wpis - w mniemaniu autora najpewniej błyskotliwie sarkastyczny - ani nie ma zbyt wiele sensu (jeśli zastanowić się nad nim dłużej, niż sekundę), ani nie ułatwia traktowania profesora z powagą, na jaką jego tytuł naukowy niewątpliwie zasługuje.