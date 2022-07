Pierwsze cztery minuty filmu koncentrują się na Oldze, przyjaciółce Laury przygotowującej się do ślubu z Domenico i spotkaniu Massimo z przedstawicielami wrogiej rodziny mafijnej. Mężczyzna grozi im, że jeśli kiedykolwiek postawioną nogę na Sycylii, to zemsta z jego strony będzie krwawa. Reaguje w taki sposób na słowa o "nieprzyjemnym incydencie" i widzowie mogą w pierwszej chwili pomyśleć, że chodzi o postrzelenie Laury. W rzeczywistości w grobie leży nie rozkochana w mafiozie Polka, a Adriano Torricelli ("zły" brat bliźniak Massimo). Co nie oznacza, że związek pary głównych bohaterów w 3. części będzie pozbawiony trudności, na co wskazuje oficjalne synopsis: