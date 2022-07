Dlaczego seriale kończą się po trzech sezonach? Odpowiedzią mogą być... wypłaty dla ekipy

Podczas San Diego Comic-Conu 2022 poznaliśmy m.in. pierwsze szczegóły dotyczące nowego serialu o Daredevilu z Charliem Coxem w roli głównej. "Daredevil: Born Again" będzie liczyć aż 18 odcinków, na Disney+ zadebiutuje wiosną 2024 roku, a w obsadzie powróci Vincent D'Onofrio (oczywiście jako fantastyczny Kingpin). Wciąż jeszcze nie mamy pewności, czy będzie to reboot, soft-reboot czy - mimo wszystko - kontynuacja produkcji, która od 2015 roku do niedawna gościła na platformie Netflix. Powyższe ogłoszenie sprowokowało jednak jednego z członków ekipy poprzedniego serialu do zabrania głosu w sprawie wynagrodzeń i praktyk stacji czy serwisów.