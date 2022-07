Bojkot "Cyberpunka 2077" przez Rosjan zakończony klęską. To najchętniej kupowana przez nich gra

Pokrzyczeli, wlepili niskie oceny i... pobiegli do sklepów, by wykupić ostatnie egzemplarze gry z zapasów w sklepowych magazynach. Według badającego rynek mediów GfK Entertainment najchętniej kupowaną grą w Rosji w pierwszej połowie 2022 roku była właśnie fizyczna wersja "Cyberpunk 2077", która przebiła takie tytuły jak: "Elden Ring" czy "FIFA 2022" (swoją drogą, Rosjanie nie pograją tam swoją reprezentacją). Sytuacja robi się jeszcze zabawniejsza, gdy zdamy sobie sprawę, że gra CD Projekt RED nie powtórzyła takiego sukcesu w żadnym innym miejscu na świecie. Ba, w żadnym spośród przeanalizowanych państw nie trafiła nawet do TOP 3.