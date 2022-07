Co po “Secret Wars”? Czekam na “Avengers: Dzień Sądu” i wojnę Eternalsów z X-Menami

Coś jest w memie, który porównuje 4. fazę Marvel Cinematic Universe do robienia sidequestów w grze wideo po pokonaniu głównego bossa. Chociaż składa się na nią już więcej godzin materiału, niż na wszystkie trzy poprzednie, to aż do teraz nie było wiadomo, do czego właściwie 4. część MCU prowadzi. Dopiero w trakcie trwającego San Diego Comic Con Disney zdradził wreszcie, że kolejnymi filmami z cyklu "Avengers" będą "Avengers: The Kang Dynasty" i "Avengers: Secret Wars". Od razu pojawia się jednak pytanie: "Co dalej?".



Dobiegająca właśnie końca 4. faza MCU i jej następczyni sprawiają w dużej mierze wrażenie przygotowawczego gruntu. Niby dostajemy mnóstwo nowości, ale większość z nich nie prowadzi do niczego konkretnego i natychmiastowego. Wygląda jakby dopiero w 6. części cyklu Marvel planował na serio się rozkręcić. I tym samym wypełnić "The Multiverse Saga". Czy po "The Kang Dynasty" i "Secret Wars" dojdzie do podobnej sytuacji?



