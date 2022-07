"Primal" nie jest serialem dla wszystkich. Jeśli wieść o premierze 2. sezonu animacji nie wywołała u was szybszego bicia serca, na pewno zrobią to zapowiedzi HBO Max na przyszły tydzień. Na platformie zaraz pojawi się bowiem największy kinowy hit 2021 roku. "Spider-Man: Bez drogi do domu" zadebiutuje w serwisie pod koniec lipca. Dzień wcześniej użytkownicy usługi będą mogli przygotować się do seansu, oglądając poprzedni film o przygodach Człowieka Pająka w MCU - "Daleko od domu".