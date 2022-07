Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



Zaraz po swojej premierze "Lista śmierci" zdetronizowała "The Boys" z pierwszego miejsca najpopularniejszych tytułów dostępnych na Amazon Prime Video w Polsce. Stało się to na chwilę przed finałem 3. sezonu przygód Butchera i jego chłopaków. Kiedy oni szykowali się do, w swoim mniemaniu, ostatecznego starcia z Homelanderem, serial z Chrisem Prattem podbił serca użytkowników platformy.



"Lista śmierci" nie okazała się chwilowym hitem i już od kilku tygodni nie schodzi z pierwszego miejsca najpopularniejszych tytułów na Amazon Prime Video w Polsce. Jaki jest tego powód? Trzymający w napięciu scenariusz? Wartka akcja? A może charyzma wcielającego się w główną rolę Chrisa Pratta? To ostatnie wydaje się najbardziej prawdopodobne. Wskazuje na to wzrost popularności innej produkcji z aktorem na platformie.