Tak jest. Ten filmik to kwintesencja polskich najntisów. Te fryzury, wąsy, nucona melodia, wystrój typowego mieszkania i obowiązkowy sernik na stole - u każdego dzieciaka lat 90. wywoła to nostalgiczne wspomnienia. Z dzisiejszej perspektywy może faktycznie wszystko to wygląda śmiesznie i absurdalnie, ale cóż... to uniwersalny portret rodzinnego spotkania w ostatniej dekadzie XX wieku.