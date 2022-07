Cały świat oczekiwał kolejnego wzrostu, a tymczasem Netflix zaliczył spadek liczby subskrybentów. Pierwszy od ponad 10 lat, co pociągnęło za sobą też drastyczny spadek cen akcji. Firma szuka powodów w sankcjach nałożonych na Rosję i konkurencyjnych serwisach, ale nie chce biernie na to wszystko patrzeć. Jej szefostwo powróciło do pomysłu z tańszym abonamentem z reklamami, co w mojej opinii jest jak gaszenie pożaru szklanką wody.



Tymczasem każdy fan serwisu oczekuje, że platforma znów zacznie dawać nam prawdziwe perełki Netflix Originals. W ostatnim czasie Netflix produkuje dużo, ale wartościowych produkcji jest tyle, co kot napłakał. W dodatku szefowie serwisu zdecydowali o cięciach w dziale animacji. To totalnie zaskakujące, bo właśnie kreskówki - szczególnie te dla dorosłych - stały się jednym ze znaków rozpoznawczych Netfliksa.