Lepszy niż "Władca Pierścieni" Amazona czy klon MCU? Skrajne opinie o filmie "Dungeons & Dragons"

Nie chodzi tylko o podszywanie się pod typowy dla Marvel Studios humor, choć to też da się zauważyć. Problem jest natomiast większy. Gdyby ustawić zwiastun produkcji Paramount Pictures tuż obok zapowiedzi "Thor: Miłość i grom", to odnaleźlibyśmy tam nawet kilka de facto identycznych scen. Nawet wybór piosenki do podkładu (to remiks Whole Lotta Love Led Zeppelin) budzi skojarzenia z mającym obsesję Guns N' Roses "Thorem 4"). Być może to tylko taki zabieg marketingowy i samo skończone dzieło będzie mieć trochę inny styl.