CANAL+ z klasą rozjeżdża pirackie serwisy. Musieli zapłacić i jeszcze robią im teraz reklamę

CANAL+ Polska od dawna walczy z piratami internetowymi i swego czasu chwalił się nawet usunięciem ponad 2 tys. nielegalnych źródeł z serialem "Żmijowisko". Z inicjatywą na wzór przejęcia rapidu.net nie mieliśmy wcześniej do czynienia w Polsce. Nie da się ukryć, że CANAL+ rozegrało całą tę akcję z klasą. Postawili na swoim, zamknęli szkodzące im serwisy, dogadali się z ich adminem i przerobili popularne adresy URL na własną reklamę. To zakończona spektakularnym sukcesem antypiracka akcja i racjonalne podejście do ochrony własności intelektualnej przy jednoczesnej chęci edukowania i promowania legalnych ofert.



Disney+ zadebiutował w Polsce. Tutaj kupisz go najtaniej.



Publikacja zawiera linki afiliacyjne Grupy Spider's Web.