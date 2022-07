Britney Spears pozuje z nagimi piersiami na Instagramie. Budzi to zachwyt i obrzydzenie fanów

Jeden z wpisów (z braku lepszego słowa nazwijmy go "najodważniejszym"), na którym Spears pozowała odwrócona tyłem do obiektywu, został już usunięty. To właśnie pod nim komentujący wylali na piosenkarkę najwięcej krytyki. Z drugiej strony, podobne do powyższych komentarze kontrastują z krótkimi wyrazami zachwytu.



Britney Spears może o sobie przeczytać, że jest "piękna" i "cudowna", a obok nich prośby, by pokazała więcej lub deklaracje miłości. Słowa fanowskiego oddania, wsparcia i podziwu pewnie ją ucieszą, garść niesmacznych "komplementów" i masa spamu już raczej mniej. Tylko, czy Spears robi to dla siebie, czy dla fanów? Naprawdę trudno na to odpowiedzieć. Sfera intymna w tym przypadku już dawno została przekroczona i wiele osób czuje autentyczne zaniepokojenie stanem celebrytki. Może jednak na tym polega wolność, że robi się rzeczy budzące sprzeciw i popełnia błędy na własną rękę? Britney Spears najwyraźniej chce ich popełnić jeszcze sporo.