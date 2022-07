Najgorsze science fiction w historii. Wybieramy filmy, od których umierają szare komórki

"Bliźniak" trafił do kin w 2019 roku, ale to pod każdym możliwym względem film z lat 90. Scenariusz produkcji przezimował jednak ponad 20 lat w hollywoodzkich archiwach, zanim ktoś postanowił przerobić go na pełnometrażowy tytuł. Efekt końcowy jest zaś taki, jakiego można by się spodziewać. "Bliźniak" opowiada o najlepszym na świecie mordercy na zlecenie, który po ukończeniu 51. roku życia postanawia przejść na emeryturę.



Jego dawni mocodawcy nie pozwolą na to jednak tak łatwo, a zadanie uciszenia Henry'ego Brogana (w tej roli Will Smith) otrzymuje jego klon. Jeden z wielu (jak się później okazuje), ale bezwzględnym zabójcom jak widać nie przyszło do głowy rzucić do boju swoich morderców większą grupą. Gdy jednym ze scenarzystów jest jednak David Benioff (współodpowiedzialny za końcową porażkę "Gry o tron"), to próżno szukać większego sensu w opowiadanej historii.