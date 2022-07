Quidditch zmienia nazwę. Powód? Oczywiście słowa J.K. Rowling

Ostatni międzynarodowy turniej quidditcha pod szyldem International Quidditch Association odbędzie się w ten weekend 23 i 24 lipca. Potem już tylko quadball. A my możemy przypuszczać, że jak J.K. Rowling opublikuje jeszcze jakiegoś tweeta, to każdy, kto nazywa się Joanne albo Kathleen, albo jedno i drugie, albo nawet ma te same inicjały, co autorka "Harry'ego Pottera" postanowi zmienić swoje imię.



