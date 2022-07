Polska "elita" ściga się na najgłupszą obronę chamskiej wypowiedzi Olgi Tokarczuk

W mojej opinii sprawia to, że my jako społeczeństwo powinniśmy wymagać od niej więcej, ale to nigdy nie był popularny pogląd w Polsce. Dlatego się ją usprawiedliwia i na siłę zmienia kontekst jej wypowiedzi. Nie, Olga Tokarczuk nie mówiła o różnych wrażliwościach, co sugeruje Karolina Korwin-Piotrowska. I nie, nie należy porzucić tego tematu, bo są ważniejsze jak wojna w Ukrainie i katastrofa klimatyczna. To z kolei postulat Agnieszki Holland (znanej z własnej wpadki pt. "brandzlowanie się hejtem" i "amerykańskie krytyki są zajebiste"), z którym się kategorycznie nie zgadzam. Co ma piernik do wiatraka? Pisanie o jednej kwestii nie sprawia, że druga nagle znika z powierzchni ziemi. Te sprawy nie są ze sobą powiązane, więc ich łączenie to zwyczajna intelektualna ucieczka.