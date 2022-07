Serial "Człowiek kontra pszczoła" nie zadebiutował jeszcze na platformie. Przynajmniej do jutra nie będziemy więc wiedzieć, czy komedia napiana przez Atkinsona wraz z Williamem Daviesem faktycznie jest choć trochę niepokorna. Nie wspominając o tym, czy w ogóle będzie zabawna. Nastawienie brytyjskiego komika do cancel culture pokazuje jednak, że Netflix odniósł skutek w przekonywaniu artystów do swojej wizji "zero cenzury". Gdy kolejni komicy zobaczą, jak firma broni Chappelle'a, Burra czy Atkinsona przed ich krytykami, to tym chętniej będą próbować sprzedać swoje pomysły platformie. A koniec końców właśnie na tym zależy jej najbardziej.



*Tekst oryginalnie ukazał się w czerwcu.



Disney+ zadebiutował w Polsce. Tutaj kupisz go najtaniej.



Publikacja zawiera linki afiliacyjne Grupy Spider's Web.