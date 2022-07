Chris Evans jako Hansen jest totalnym przeciwieństwem protagonisty. Musiał on jednak z piasku bicz ukręcić. Wyszło, jak wyszło. Widzimy, co prawda jak grany przez niego bohater wyrywa ludziom paznokcie, ale jego największym grzechem i tak pozostaje ukradziony gwiazdom porno z lat 70. wąs. Evans bawi się swoją kreacją i wprowadza do "Gray Mana" całkiem sporo humoru. Widać, że miał ambicję, by uczynić z Hansena kogoś więcej niż ubogiego krewnego Jokera. Jego starania poszły jednak na marne, bo w pamięci po jego występie pozostanie tylko rysująca się na twarzy aktora karykaturalna złość. Jeśli zgodnie ze słowami Alfreda Hitchocka film jest tak dobry jak jego czarny charakter, to macie najlepszy dowód na to, że „Gray Man” jest... cóż, kosztowną porażką.



Premiera "Gray Mana" w piątek, 22 lipca na platformie Netflix.





