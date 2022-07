W USA podniecają się, bo "Deadpool" i "Logan" trafią na Disney+. A u nas są od dawna, jak wiele filmów R

Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



Polacy mają za co chwalić Disney+. Przeznaczona na nasz rynek oferta serwisu od samego początku była bogata w treści z kategorii wiekowej R. Tymczasem filmy takie jak "Logan" czy "Deadpool" dopiero teraz wzbogacą bibliotekę amerykańskiej podstawowej wersji platformy, a przecież Europejczycy mogli się nimi cieszyć już od dawna.



Ta na pozór dziwna sytuacja to pokłosie porzuconej już strategii włodarzy Disney+. W myśl ich pierwotnej wizji serwis miał być całkowicie family friendly. Blokadę rodzicielską wprowadzono tam dopiero przy okazji przeniesienia "Daredevila" i spółki z Netfliksa do swojego marvelowego domu. Europejczycy mogli cieszyć się bardziej urozmaiconą ofertą dzięki pakietowi Star. Nie dziwi więc, że wraz z jego wprowadzeniem, serwis zyskał spore zainteresowanie wielu osób, którym zależało na czymś więcej, niż tylko treści o przystępnym i bardziej łagodnym charakterze. W Stanach lokalny odpowiednik to dodatkowo płatny pakiet z Hulu, co jest znacznie mniej atrakcyjną ofertą.