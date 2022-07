Trudno było nie odebrać tej chronologii zdarzeń jako dowodu na zmieniające się priorytety ciała zarządzającego dziedzictwem Tolkiena. Christopher Tolkien w trakcie powstawania filmowej wersji odnosił się do niej z dużą nieufnością i zarządził, by członkowie Tolkien Estate unikali bezpośredniego powiązania z twórcami "Władcy Pierścieni". Jego zakaz złamał tylko najstarszy syn, Simon, który zaoferował filmowcom swoją pomoc. Doprowadziło to do głębokiego podziału w rodzinie Tolkienów i wieloletniego sporu między Christopherem i Simonem. Podobno z czasem obaj się pogodzili, ale nie zmieniło to zdania syna J.R.R. Tolkiena o filmowej trylogii Petera Jacksona.