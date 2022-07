Swoje do powiedzenia będą mieć też oczywiście fani, ale między nimi też z pewnością dojdzie do pewnego istotnego podziału na tych, którzy znają materiał źródłowy i bardziej "niedzielnych" widzów. Ci ostatni w większości będą mieć pewnie za sobą seans "Gry o tron", choć pewnie znajdą się też tacy odbiorcy, dla których to będzie pierwsza wizyta w Westeros. To zresztą dosyć ciekawa myśl: "Jak wielu użytkowników HBO Max pozna oryginalny serial właśnie dzięki spin-offowi?". Nie nad nią chciałbym jednak pochylić się w tym tekście. On jest skierowany bardziej do odbiorców mających w sobie gen kolekcjonera i zbieracza wiedzy. Do takich osób, które lubią wchodzić w adaptację odpowiednio przygotowani. Bo też "Ród Smoka" takich przygotowań faktycznie wymaga.