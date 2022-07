Ms. Marvel pierwszą mutantką? Uwierzę w to dopiero, gdy w MCU pojawią się X-Meni

Po wykupieniu wytwórni Fox przez Disneya prawa do X-Menów i Fantastycznej Czwórki wróciły do Marvel Studios, ale wprowadzenie należących do tych grup bohaterów na tym etapie jest karkołomnym zadaniem. W jaki sposób wytłumaczyć ich dotychczasową nieobecność? Reed Richards i jego bliscy byli pierwszą rodziną superbohaterów, a mutanci w komiksach opowiadających od tym głównym uniwersum Ziemia-616 są na Ziemi od starożytności.