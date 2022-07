I choć teraz rzadko do nich wracam, to wciąż jeden z tych zespołów, o których myślę z sentymentem. Nie kojarzę go z żadnymi konkretnymi, ważnymi wydarzeniami w moim życiu - to nie ten typ zespołu. Pamiętam za to, jak włączałem go sobie w drodze, siedząc na tylnym fotelu auta rodziców. Albo wieczorem, przed snem, wpatrując się w ciemność pokoju. Przeżywając i wyobrażając sobie wiele.



Nie lubię mówić, że "wyrosłem" z jakiejś muzyki. Jak dla mnie, to taka odmiana delikatnego muzycznego klasizmu. Sugeruje bowiem, że jeśli dorosła osoba słucha tego i tego, to znaczy, że jest niepoważna. Bzdura - nasze gusta i wrażliwości ulegają ciągłym transformacjom. Fakt, że akurat wczuwasz się w coś, co kogoś bawi, nikomu niczego nie dodaje ani nie ujmuje. To jak szydzenie z osób, które twierdzą, że słuchają "wszystkiego". Tak jakby w elastyczności i otwartości na gatunki i nurty było coś złego.