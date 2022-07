Widzowie "Gry o tron" bardzo szybko pokochali postać Daenerys Targaryen. Po skończeniu zdjęć do 1. sezonu wcielająca się w nią Emilia Clarke nie miała jednak okazji, aby ekscytować się nadchodzącą, wielką sławą. Okazało się bowiem, że jej życie jest zagrożone. W 2011 roku doznała krwotoku podpajęczynówkowego, spowodowanego pęknięciem tętniaka mózgu. Aktorka trafiła do szpitala i przeszła niezwykle poważną operację. To nie był jednak koniec jej problemów ze zdrowiem.



Praca na planie 2. sezonu "Gry o tron" była dla Emilii Clarke koszmarem. Nad aktorką ciągle krążyło nad widmo śmierci, bo w jej mózgu odkryto drugiego tętniaka. Wymagana była kolejna operacja, która nie poszła już tak gładko jak pierwsza. Skończyła się obfitym krwawieniem i dopiero przez otwarcie czaszki udało się zapobiec najgorszemu. Aktorka musiała jednak przejść długą i bolesną rekonwalescencję. Teraz postanowiła powrócić do tych doświadczeń i opowiedzieć o swoich problemach.