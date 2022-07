Gniew na Amerykanina w szeregach Warner Bros. w dosyć zauważalny sposób jest pokłosiem szerszego konfliktu i braku zgody co do strategii, jaką powinna przyjąć firma. Kolejne zmiany po zainicjowaniu WarnerMedia i później po fuzji z Discovery tylko wzmocniły istniejące podziały. Dziś wytwórnia, do której należą bohaterowie DC, to tygiel sprzecznych idei i sprzecznych lojalności. Snyder i jego fani obrywają niejako rykoszetem. Nie zmienia to oczywiście faktu, że #ReleaseTheSnyderCut było ruchem napędzanym przez mało etyczne praktyki. Dzisiejsza rzeczywistość internetowa tak jednak wygląda. Próba zaprzeczenia w ten sposób autentyczności fanowskiego zaangażowania ma więc niewiele sensu.



