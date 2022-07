Roman Polański nie chce dłużej być uciekinierem, ale świat mu nie wybaczy. I bardzo dobrze

Polański przyznał się do seksualnego wykorzystania nieletniej na mocy ugody, w zamian za oddalenie innych zarzutów (m.in. zgwałcenia z użyciem narkotyków, perwersji czy nienaturalnego stosunku seksualnego). Wtedy Laurence Rittenband wysłał polsko-francuskiego reżysera do stanowego więzienia na 90 dni - tam miała czekać go ocena diagnostyczna. Według Gunsona reżysera zapewniono, że jeśli otrzyma pozytywną opinię, nie wróci do więzienia.



Twórcę zwolniono po sześciu tygodniach - choć zalecono wyrok w zawieszeniu, Rittenband ocenił pozytywną opinię jako wybielającą. W rozmowie z Gunsonem wyznał, że musi być surowszy, bo tego oczekują media - dlatego też wyśle reżysera do więzienia na dłuższy okres, ale potem doprowadzi do zwolnienia go w ciągu 120 dni (tymczasem w mediach przechwalał się, że "pośle Polańskiego do więzienia na 100 lat").