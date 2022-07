Olga Tokarczuk odstrasza od czytania. Na złość pisarce chwytajcie mądre filmy, seriale i gry

A skoro o współczesnej krytyce religijnego fanatyzmu mowa, to "Blasphemous" hiszpańskiego studia The Game Kitchen również robi to w ciekawszy sposób od "naszej" noblistki. To inspirowane historią Świętej Inkwizycji fantasy rozgrywające się w świecie, gdzie ludzi dotykają równie natchnione co okrutne cuda. "Blashpemous" wymaga nie tylko znajomości historii Kościoła katolickiego, ale też dobrego refleksu i cierpliwości do odkrywania nowych lokacji w stylu typowym dla Metroidvanii. Ma też sporo wspólnego z kultową serią "Dark Souls", choć nie stawia przed graczami równie trudnych wyzwań.