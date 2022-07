Netflix zamierza więc ostatecznie rozprawić się ze zmorą współdzielenia konta. Wprowadza w tym celu dodatkowe opłaty, licząc na większą uczciwość swoich użytkowników. Według szacunków platformy na całym świecie ponad 100 mln gospodarstw domowych nie płaci bowiem za dostęp do usługi. Czy nowa funkcja to zmieni? A przede wszystkim, czy jeśli przyjmie się w krajach Ameryki Południowej, to pojawi się również w Polsce? Na razie nic na ten temat nie wiadomo.



