Dostawca pizzy uratował dzieci z pożaru, teraz ma problem. To wideo podbija sieć

Wideo z dostawcą pizzy, który ratuje dzieci z płonącego domu, stało się viralem. Za dnia Nicholas Bostic rozwozi jedzenie głodnym i skacowanym nastolatkom. Pewnej nocy obudził się w nim jednak bohater. Narażając samego siebie na niebezpieczeństwo i poważne obrażenia, dwukrotnie wbiegł do trawionego ogniem budynku.



Nicolas Bostic bez namysłu wbiegł do płonącego domu i wyprowadził z niego czworo dzieci. Wtedy usłyszał, że w budynku może znajdować się jeszcze jedno dziecko. Co zrobił? Wrócił na miejsce pożaru, aby je też uratować. Na policyjnym nagraniu zobaczymy finał tej niesamowitej akcji.