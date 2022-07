Musicie jak najszybciej zacząć oglądać "Czarnego ptaka". To może być najlepszy serial tego roku

W "Czarnym ptaku" nie natkniecie się na fałszywe nuty. To pretendent do tytułu serialu roku. O ile oczywiście twórcy nie zboczą z obranej w pierwszych odcinkach drogi. Na razie jest to opowieść, która powoli, acz skutecznie wwierca się w umysł widza i nie chce go opuścić. Dotychczasowe epizody pozostawiają więc po sobie poczucie niedosytu. Po ich seansie aż chce się krzyknąć: dawać mnie tu kolejne, bo nie wytrzymam do piątku.



Trzy odcinki "Czarnego ptaka" już na Apple TV+. Kolejne będą pojawiać się w piątki na platformie.



