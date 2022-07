Białoruś pozbywa się Władysława Jagiełły. A to dopiero początek

O usunięciu figur 18 lipca (czyli trzy dni po rocznicy bitwy pod Grunwaldem) poinformował niezależny białoruski tygodnik, "Nasza Niwa". Miał to być efekt rzekomych skarg od zwiedzających, którzy pytali: "Co robią tu ci polscy okupanci?!" (brzmi przekonująco). Teraz na ich miejscu staną eksponaty związane z rekonstrukcją zamku w Krewie - wkrótce cała ekspozycja szlachecka zostanie zlikwidowana. Co stanie na jej miejscu? Według wspomnianego tygodnika będzie to… wystawa o Imperium Rosyjskim. Poproszone o potwierdzenie władze muzeum odparły: "być może".