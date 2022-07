Co mówi nam film, który, co ciekawe, na YouTubie wciąż jeszcze posiada status "niepubliczny"? Od teraz zawartość Prime Video będzie posortowana w sześciu podstawowych zakładkach (w Polsce zapewne znajdziemy ich mniej). Będą one dostępne w nowym menu na pasku bocznym, na wzór innych serwisów VOD (oznacza to rezygnację z dotychczasowego paska górnego). Nowe kategorie to odpowiednio: Home, Store, Find, Live TV, Free with Ads i My Stuff. Zawartość subskrypcyjna będzie oznaczona na niebiesko, tymczasem treści, za które należy zapłacić, otrzymają obok dodatkową ikonę torby na zakupy.