Twórca "The Boys" każe "sp*erdalać" połowie seriali na rynku. Ma rację, ale to przegrana bitwa

Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce. Listy najlepszych ofert znajdziesz tutaj.



Satyryczny serial "The Boys" to jedna z najmocniejszych i najciekawszych krytyk współczesnego społeczeństwa, jaką znajdziemy na rynku VOD. Jej pomysłodawcą i showrunnerem jest Eric Kripke, który wcześniej przez lata pracował nad równie popularną serią "Supernatural". I dziś zupełnie nie gryzie się w język, gdy ocenia stan przemysłu rozrywkowego w dobie dominacji streamingu. Zresztą jak sam Kripke przyznaje w rozmowie z portalem Vulture, "The Boys" nie jest tytułem znanym z subtelności, a ja dodałbym, że to samo świetnie odnosi się również do niego.