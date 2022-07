Twórcy pewnego popularnego rosyjskiego kanału na YouTube (2,31 subskrybentów), prowadzonego przez dziennikarkę i blogerkę Irinę Szichman, nakręcili dokumentalny materiał skupiający się na ubogiej rodzinie jednego z zabitych rosyjskich okupantów, której państwo nie chce wypłacić odszkodowania. Dlaczego? Zastrzelony w "operacji specjalnej" 21-letni żołnierz nie jest z nimi spokrewniony biologicznie - para adoptowała go, gdy ten miał 3 lata. W opinii państwa nie są zatem prawdziwą rodziną i odszkodowanie opiekunom się nie należy. Choć w filmie mówi się o pozwie i roszczeniach w wysokości 5 mln rubli (tak właśnie Rosja dba o swoich obywateli), jego rolą jest m.in. ukazanie tragedii rodzin "wyzwolicieli mordowanych przez Ukraińców".



Obserwujemy łzy, rozpacz i tęsknotę wieloosobowej familii z obwodu irkuckiego - słuchamy, jak skromnie i trudno żyje się rodzicom, którzy podjęli się wychowania trzech braci. Jak bardzo dobry i szlachetny był ich poległy syn, który "nigdy by nikogo na wojnie nie skrzywdził". A pod koniec nagrania widzimy, jak siostra zmarłego otwiera lodówkę Beko, do drzwi której przyklejona jest jeszcze naklejka informująca o dwóch latach pełnej gwarancji.