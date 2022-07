(...) dziś powinniśmy forsować zmianę systemu politycznego, albo zorganizować w Rosji powstanie. Istnieje 60 narodów, które były anektowane jak dzisiaj Ukraińcy. Musimy je zmusić do powstania. To będzie długi i trudny okres. Ale musimy albo zmienić system polityczny Rosji, albo zmniejszyć populację tego kraju do poniżej 50 milionów.