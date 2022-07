Netflix przejmuje prawa do wielkich marek, a potem je marnuje. Na "Resident Evil: Remedium" żal patrzeć

Dodajcie do nich garść łatwych do przegapienia easter eggów i wtedy otrzymacie mieszankę, jaką zaserwowano wieloletnim fanom "Resident Evil" tudzież "Biohazard". Serialowi zdecydowanie brakuje humoru oryginalnej serii, jej olbrzymiej campowatości i tendencji do tego, by nie brać wszystkiego do końca poważnie. "Resident Evil: Remedium" to wyjątkowo głupi serial, ale głupi w nieodpowiedni sposób. Oglądając szalone popisy Leona Kennedy'ego w "Resident Evil 2" czy "Resident Evil 4" trudno się nie uśmiechnąć, a w trakcie oglądania z twarzy widzów rzadko kiedy zejdzie inna mina niż grymas znudzenia i zniecierpliwienia.