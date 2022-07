Z jej wypowiedzi bije przekonanie, że literatura jest królową wszystkich sztuk (można powiedzieć – królową życia) i nie każdy jest godny, aby stanąć przed jej szlachetnym obliczem. Noblistce nie przyszło chyba do głowy, że do obcowania z literaturą wystarczy prosta umiejętność polegająca na łączeniu ze sobą liter i układaniu je w słowa, a następnie zdania. I nie, do czytania książek nie potrzebne są żadne kompetencje, co powinien wiedzieć każdy, kto miał w rękach którąś z celebryckich autobiografii.