Wypuszczając wcześniej swoje filmy do kin, Netflix może przyciągać użytkowników w podobny sposób co HBO Max. Sprzedając starsze seriale telewizjom, ma szansę dotrzeć do grupy odbiorców, które wcześniej nie zastanawiały się nad wykupieniem subskrypcji. Nawet ograniczenie współdzielenia kont da się przeprowadzić w sposób przyjazny dla użytkowników. Do wszystkiego trzeba jednak podjeść z głową. Ale jeśli Netflix przestanie marnować kasę na notorycznie serwowane nam gnioty i zmniejszy liczbę nowości do kilku porządnych tytułów, to za jakiś czas może rozwiązać jeżeli nie wszystkie, to na pewno większość swoich problemów.



Disney+ zadebiutował w Polsce. Tutaj kupisz go najtaniej.



Publikacja zawiera linki afiliacyjne Grupy Spider's Web.