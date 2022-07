Jaś Kapela nieprędko wróci do oktagonu. Po ostatniej walce trafił do szpitala

Krzysztof Węgrowski, jeden z prekursorów MMA w Polsce i trener Jasia Kapeli, którego wielu wychowanków odnosiło olbrzymie sukcesy (mistrzowie Polski czy Europy), w dzisiejszym wywiadzie dla telewizji wPolsce podkreślił, że ze sportowego punktu widzenia jego uczeń nie ma się czego wstydzić - aktywista był przygotowany i zaprezentował się naprawdę dobrze, zwłaszcza w pierwszej rundzie. Przypomniał też, że to freak fight - w prawdziwym MMA nigdy nie doszło by do takiej konfrontacji ze względu na fakt, że Skolim jest dwie kategorie wagowe wyżej niż Kapela.



Co ciekawe, Skolim niepochlebnie wypowiadał się na temat trenera Węgrowskiego ("to wstyd trenować kogoś takiego, jak Kapela") - człowieka o poglądach konserwatywnych, ale otwartego na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą się czegoś nauczyć i na treningach wykażą się oczekiwanym zachowaniem i zaangażowaniem. Pogłoski na temat walki Skolim kontra Węgrowski trener skomentował ze spokojem i uśmiechem - stwierdził, że Prime raczej nie byłby czymś takim zainteresowany, ale jeśli jednak, to chętnie wejdzie do oktagonu. Nie wydaje mi się jednak, by Skolimowski miał skłonności samobójcze i zdecydował się na takie starcie.