Netflix rzuca wyzwanie kinom. Na pokładzie ma twórców "Avengers: Koniec gry"

Za chwilę jednak ze świata Jane Austen przyjdzie nam przenieść się do męskiej rzeczywistości "Gray Mana". Ten film Netfliksa wywodzi się z tej samej linii, co "Tyler Rake: Ocalenie". Platforma nie szczędziła na niego kasy i gdyby wchodził do kin, określilibyśmy go mianem pełnokrwistego blockbustera. Taki jednak znak czasów, że zamiast tego obejrzymy go na VOD.