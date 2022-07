Zdania co do tego, czy sąd podjął decyzję, są jak zwykle podzielone. Archie Battersbee nie jest przy tym jedyną ofiarą Blackout Challange. W wyniku podjęcia tej niebezpiecznej "próby" zmarło już siedmioro dzieci. ByteDance, czyli twórcy usługi TikTok, mierzą się teraz z pozwem zbiorowym między innymi ze względu na to, że ich aplikacja miała sama podsuwać dzieciom wyzwanie, które doprowadziło do ich śmierci.