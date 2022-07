Siostrzeniec wokalisty Dennis Yadiel Sanchez podtrzymuje, że utrzymywali wraz z Martinem romantyczny związek przez siedem miesięcy. Gdy postanowił zerwać niezdrową relację, Ricky Martin miał do niego wydzwaniać i pojawiać się bez zapowiedzi pod jego domem. Słowa chłopaka potwierdził brat twórcy hitu Livin' la Vida Loca. Jeżeli obecne oskarżenia się utrzymają, to Martinowi grozi do 50 lat pozbawienia wolności. To zresztą nie jedyne prawne problemy gwiazdora, którego była menadżerka oskarżyła pod koniec czerwca o celowe niewypłacenia należnego jej wynagrodzenia (chodzi o miliony dolarów prowizji).



*Zdjęcie główne pochodzi z serwisu YouTube.