Co to znaczy być ofiarą przemocy? Co to robi z człowiekiem? Do czego prowadzi? O tym chcę mówić najbardziej. Dla mnie ważne jest, aby ludzie zobaczyli, że to wszystko, co będzie działo się na ekranie, jest o świecie, w którym przemoc jest na porządku dziennym. Chodzi mi o przemoc systemową, czyli traktowanie ludzi jak podludzi. To jest część naszej historii i naszego dziedzictwa.